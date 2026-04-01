Rajasthan: लड़कियों को लेकर प्रदीप मिश्रा बोले- चाउमीन के लिए लव-जिहाद का शिकार नहीं होना, मां-बाप को कन्यादान का अवसर देना

कथा के दौरान उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातों या क्षणिक आकर्षण के कारण जीवन के महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्होंने युवाओं को सावधान करते हुए कहा कि बाहरी दिखावे, लालच या किसी के झांसे में आकर अपने भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने मेवाड़ की बेटियों का उदाहरण देते हुए कहा कि यह वही भूमि है, जहां की महिलाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया है। इसलिए आज की पीढ़ी को भी अपने संस्कार और परिवार के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।