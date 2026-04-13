Rajasthan: बाइक की टंकी खोलते ही लगी भीषण आग, युवक गंभीर रूप से झुलसा, गांव में पसरा सन्नाटा

जानकारी के अनुसार, बरडा निवासी शिवराज धाकड़ पुत्र कालू धाकड़ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। केसरपुरा के समीप अचानक बाइक में तकनीकी खराबी महसूस होने पर उसने वाहन रोका। बताया जा रहा है कि युवक ने जैसे ही पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोला, अचानक जोर का भभका हुआ और आग की विकराल लपटों ने शिवराज को अपनी चपेट में ले लिया।