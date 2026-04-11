मंदबुद्धि नाबालिग से बलात्कार: दोषी प्राकृतिक आयु के अंत तक जेल में रहेगा, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000 रुपए जुर्माना, धारा 5(k)(l)/6 में आजीवन कारावास (शेष जीवनकाल तक) व 50,000 रुपए जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 450 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।