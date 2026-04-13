शौचालय और जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए मांगे प्रस्ताव, शहरी स्कूलों को ‘नो-एंट्री’

माध्यमिक शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अनुसुईया की ओर से जारी इस पत्र में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सभी संयुक्त निदेशकों को अपने प्रस्ताव और तकनीकी अधिकारियों की ओर से सत्यापित एस्टीमेट आगामी 20 अप्रेल तक विभाग की ई-मेल आईडी पर हर हाल में भिजवाने होंगे। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह से सकर्त हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय राजेन्द्र गग्गड़ ने सभी सीबीईओं को निर्देश दिए है कि वे जल्द से जल्द अपने क्षेत्र की स्कूलों की सूची तैयार करके मुख्यालय भिजवाएं ताकी रिपोर्ट आगे भेजी जा सके। इसे लेकर सीबीईओं भी काम में जुट गए है।