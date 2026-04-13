ओपन बोर्ड: 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 23 से, हजारों छात्र होंगे शामिल, प्रवेश पत्र प्रमाणित करवाने की बाध्यता खत्म

राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ने साल 2026 की मुख्य परीक्षाओं का बिगुल बजा दिया है। 23 अप्रेल से परीक्षाएं शुरू होकर सीधे 20 मई तक चलेंगी। बोर्ड की ओर से परीक्षा की समय सारणी और प्रवेश पत्र दोनों ही अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि बीते वर्ष की भांति इस साल भी यह परीक्षाएं करीबन 2 माह पहले शुरू की जा रही हैं पिछले सालों में इन परीक्षाओं का आयोजन ग्रीष्मावकाश के पश्चात किया गया था जबकि इस साल के पेपर गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही शुरू हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों कक्षाओं के लिए राज्य भर में करीबन 77 हजार जबकि जिले भर में तकरीबन 1500 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं। स्कूलों में नया सत्र शुरु हो चुका है। ऐसे में परीक्षा केंद्र वाले विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित रहेगी। हालांकि केंद्रों की स्वीकृति अभी जारी नहीं की है।