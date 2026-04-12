अधिकारियों की अग्निपरीक्षा: एक दिन, तीन महत्वपूर्ण बैठकें और समय का फासला महज डेढ घंटा

सरकारी महकमों में आदेशों और बैठकों का दौर तो आम है, लेकिन सोमवार का दिन अधिकारियों के लिए एक अजीब सी उलझन लेकर आया है। एक ही दिन में दो-दो महत्वपूर्ण बैठकों के आदेश जारी हो गए हैं और मजेदार बात यह है कि दोनों बैठकों के समय में महज डेढ़ घंटे का ही अंतर है। अब विभागीय गलियारों में इस बात को लेकर खासी चर्चा और सुगबुगाहट है कि अधिकारी आखिर किस बैठक में हिस्सा लें या फिर किसकी तैयारी करें।