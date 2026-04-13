13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती पर भड़के शिक्षक, बोले- ‘मनमर्जी नहीं चलेगी

शिविरा पंचांग पर बवाल: शिक्षक संघ ने छुट्टियों में कटौती को बताया राजस्थान सेवा नियम का उल्लंघन

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Apr 13, 2026

Teachers furious over 10-day summer vacation cut, say 'arbitrariness will not be tolerated'

ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती पर भड़के शिक्षक, बोले- 'मनमर्जी नहीं चलेगी

शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही जारी किए गए नए शिविरा पंचांग को लेकर शिक्षा विभाग में बवाल मचा हुआ है। पंचांग में शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती करने सहित अन्य छुट्टियों को कम करने के फैसले का कड़ा विरोध चल रहा है। शिक्षक संगठनों ने इसे राजस्थान सेवा नियम 1951 का खुला उल्लंघन और गैर-वैधानिक करार दिया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों की अनदेखी कर छुट्टियां काटी गईं, तो प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षक सड़क से लेकर कोर्ट तक आंदोलन करेंगे। शिक्षक संघ शेखावत भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने बिना आरएसआर में संशोधन किए मनमर्जी से छुट्टियां घटा दी हैं, जो कि शिक्षकों के साथ सीधा शोषण है।

आरएसआर के नियमों का दिया हवाला

संगठन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग एक वेकेशन डिपार्टमेंट है। आरएसआर 1951 के नियम 91 के तहत सामान्य राजकीय कर्मचारियों को साल में 30 उपार्जित अवकाश मिलते हैं, जबकि नियम 92 के तहत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को केवल 15 पीएल ही देय हैं। नियमों के अनुसार यदि शिक्षकों से छुट्टियों जैसे चुनाव, जनगणना या अन्य शैक्षणिक गतिविधि के दौरान काम लिया जाता है, तो हर 3 कार्य दिवस पर 1 पीएल देय होती है। इसका नकद भुगतान होता है। नए शिविरा पंचांग में ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 दिन घटाकर सत्र 20 जून को ही खत्म करने, शीतकालीन में 2 दिन, दीपावली (मध्यावधि) पर 1 दिन और संस्था प्रधान द्वारा घोषित 1 अवकाश में मनमर्जी से कटौती की गई है।

खजाने पर पड़ेगा करोड़ों का वित्तीय भार

शिक्षक संघ का तर्क है कि यदि सरकार ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती कर शिक्षकों से काम लेती है, तो एवज में उन्हें 14 दिन के बदले 5 पीएल देनी होगी। प्रदेश में करीब 3.5 लाख 'वेकेशनडिपार्टमेंट' कर्मचारी हैं। यदि प्रति शिक्षक एक पीएल का औसत मूल्य 2000 रुपए तथा प्रिंसिपल स्तर पर एक पीएल की राशि करीब 6000 रुपए होती है, तो सरकार पर करोड़ों रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा।

शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया है कि क्या आरएसआर नियम विभाग पर लागू नहीं होते। क्या जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए इस तरह अनावश्यक खर्च किए जाएंगे। यह फैसला न केवल वित्तीय बोझ बढ़ाएगा, बल्कि शिक्षकों का मनोबल भी तोड़ेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती पर भड़के शिक्षक, बोले- ‘मनमर्जी नहीं चलेगी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘रेत के सोने’ की लूट पर एक्शन: गारनेट पट्टेधारियों और डीलर्स की जांच के लिए 4 विशेष टीमें मैदान में उतारी

Crackdown on the 'gold in the sand' plunder: 4 special teams deployed to investigate garnet leaseholders and dealers
भीलवाड़ा

डोडा चूरा की तर्ज पर गारनेट की तस्करी: खदानों में 8 साल से काम ठप, फिर भी कागजों में हजारों टन उत्पादन

Garnet smuggling follows the example of doda-chura: Mines have been stalled for eight years, yet thousands of tons of production are recorded on paper.
भीलवाड़ा

शौचालय और जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए मांगे प्रस्ताव, शहरी स्कूलों को ‘नो-एंट्री’

Proposals sought for repairs to toilets and dilapidated buildings, with urban schools receiving a 'no-entry' order.
भीलवाड़ा

ओपन बोर्ड: 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 23 से, हजारों छात्र होंगे शामिल, प्रवेश पत्र प्रमाणित करवाने की बाध्यता खत्म

Open Board: 10th-12th exams from 23rd, thousands of students to appear, requirement to get admit card certified abolished
भीलवाड़ा

सीए फाइनल में अटके तो भी मिलेगी डिग्री: इंटर पास करते ही बनेंगे ‘बीएए’, खुलेंगे नौकरियों के द्वार

Even if you are stuck in CA final, you will get the degree: You will become a 'BAA' as soon as you pass Intermediate, doors of jobs will open
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.