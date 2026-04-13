ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती पर भड़के शिक्षक, बोले- ‘मनमर्जी नहीं चलेगी

शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही जारी किए गए नए शिविरा पंचांग को लेकर शिक्षा विभाग में बवाल मचा हुआ है। पंचांग में शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती करने सहित अन्य छुट्टियों को कम करने के फैसले का कड़ा विरोध चल रहा है। शिक्षक संगठनों ने इसे राजस्थान सेवा नियम 1951 का खुला उल्लंघन और गैर-वैधानिक करार दिया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों की अनदेखी कर छुट्टियां काटी गईं, तो प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षक सड़क से लेकर कोर्ट तक आंदोलन करेंगे। शिक्षक संघ शेखावत भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने बिना आरएसआर में संशोधन किए मनमर्जी से छुट्टियां घटा दी हैं, जो कि शिक्षकों के साथ सीधा शोषण है।