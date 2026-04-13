‘रेत के सोने’ की लूट पर एक्शन: गारनेट पट्टेधारियों और डीलर्स की जांच के लिए 4 विशेष टीमें मैदान में उतारी

प्रदेश में बेशकीमती खनिज गारनेट (रेत का सोना) के अवैध खनन और कागजी हेराफेरी के खेल का 'राजस्थान पत्रिका' की ओर से पर्दाफाश किए जाने के बाद खान एवं भूविज्ञान विभाग गहरी नींद से जाग गया है। 'राजस्थान पत्रिका' के 11 अप्रेल के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित रिपोर्ट "रेत के सोने पर डाका: भीलवाड़ा में 31.26 करोड़ का अवैध गारनेट कागजों में कर दिया वैध" पर संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं। खान निदेशक एमपी मीणा ने खबर में उठाए गए तथ्यों की सघन जांच के लिए चार विशेष जांच दलों को अविलंब कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश के गारनेट पट्टेधारियों और पंजीकृत डीलर्स के पिछले पांच सालों के उत्पादन और सप्लाई का हिसाब खंगाला जाएगा।