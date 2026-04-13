'रेत के सोने' की लूट पर एक्शन: गारनेट पट्टेधारियों और डीलर्स की जांच के लिए 4 विशेष टीमें मैदान में उतारी
प्रदेश में बेशकीमती खनिज गारनेट (रेत का सोना) के अवैध खनन और कागजी हेराफेरी के खेल का 'राजस्थान पत्रिका' की ओर से पर्दाफाश किए जाने के बाद खान एवं भूविज्ञान विभाग गहरी नींद से जाग गया है। 'राजस्थान पत्रिका' के 11 अप्रेल के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित रिपोर्ट "रेत के सोने पर डाका: भीलवाड़ा में 31.26 करोड़ का अवैध गारनेट कागजों में कर दिया वैध" पर संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं। खान निदेशक एमपी मीणा ने खबर में उठाए गए तथ्यों की सघन जांच के लिए चार विशेष जांच दलों को अविलंब कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश के गारनेट पट्टेधारियों और पंजीकृत डीलर्स के पिछले पांच सालों के उत्पादन और सप्लाई का हिसाब खंगाला जाएगा।
निदेशालय ने जांच दलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे आवंटित क्षेत्रों में पट्टेधारियों और डीलर्स की जांच कर रिपोर्ट सौंपें।
चार वृत्तों में बंटी प्रदेश की जांच
अवैध खनन और भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गठित स्थाई दलों को सीधे गारनेट घोटाले की जांच में लगा दिया गया है।
कागजी खेल का किया पर्दाफाश
पत्रिका ने अपनी पड़ताल में सामने रखा था कि किस तरह गारनेट का अवैध खनन कर उसे कागजों में हेराफेरी के जरिए वैध बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद खान निदेशालय द्वारा उठाया गया यह कदम अवैध खनन माफियाओं पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। निदेशक ने प्रभारियों को स्पष्ट किया है कि वे पत्रिका की खबर में वर्णित तथ्यों के अनुसार अविलंब जांच कर अपनी रिपोर्ट दें। आदेश के बाद भीलवाडा़ के फोरमेन को डीलरों की ऑन लाइन तथा ऑफ लाइन कितना गारनेट का स्टॉक है। इसका मिलान का काम सौपा। शाम तक तीन दर्जन डीलरों की जांच की गई। इनमें सैकड़ों टन गारनेट का अवैध स्टॉक पाया गया।
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