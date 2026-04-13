डोडा चूरा की तर्ज पर गारनेट की तस्करी: खदानों में 8 साल से काम ठप, फिर भी कागजों में हजारों टन उत्पादन

प्रदेश में कीमती खनिज गारनेट (रेत का सोना) का बड़ा घोटाला सामने आया है। हालात ये हैं कि गारनेट को खपाने के लिए अब डोडा चूरा की तर्ज पर इसकी तस्करी की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन खदानों पर बरसों से एक पत्थर तक नहीं टूटा है, वहां कागजों में हजारों टन उत्पादन बताकर रवन्ना काटे जा रहे हैं। यह पूरा खेल अधिकारियों की घोर लापरवाही और मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है।