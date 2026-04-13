सीए फाइनल में अटके तो भी मिलेगी डिग्री: इंटर पास करते ही बनेंगे ‘बीएए’, खुलेंगे नौकरियों के द्वार

अब तक इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप की कड़ी मेहनत के बाद भी छात्रों को कोई औपचारिक उपाधि नहीं मिलती थी। इससे उनके अनुभव की कॉरपोरेट जगत में सही पहचान नहीं हो पाती थी। अब छात्र गर्व के साथ इस सर्टिफिकेट को अपने बायोडेटा में जोड़ सकेंगे। यह सर्टिफिकेट अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑडिट असिस्टेंट और फाइनेंस एसोसिएट जैसी बेहतरीन भूमिकाओं में करियर बनाने में सीधे तौर पर सहायता करेगा। इंडस्ट्री में दी गई 2 वर्षों की आर्टिकलशिप के अनुभव को अब औपचारिक मान्यता मिलेगी।