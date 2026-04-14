गारनेट के ‘काले खेल’ पर बड़ा प्रहार: 35 डीलरों के स्टॉक में मिली भारी गड़बड़ी, खनन माफिया में हड़कंप

राजस्थान पत्रिका की ओर से जिले में गारनेट (रेत का सोना) के अवैध कारोबार और स्टॉक में फर्जीवाड़े को प्रमुखता से उजागर करने के बाद खनिज विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। खान निदेशालय के सख्त आदेशों के बाद स्थानीय खनिज विभाग ने जिले भर में सक्रिय 91 डीलरों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। अब तक हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। भौतिक सत्यापन में अधिकांश डीलरों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद से खदान मालिकों और डीलरों में भारी हड़कंप मचा हुआ है।