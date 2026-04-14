सॉफ्टवेयर के फेर में फंसी ‘ऑन ड्यूटी’ जान गंवाने वाले शिक्षक की पेंशन

सरकारी सिस्टम की लालफीताशाही और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की खामियों ने एक शहीद शिक्षक के परिवार को भुखमरी और बेघर होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऑन ड्यूटी जान गंवाने वाले शारीरिक शिक्षक की विधवा पिछले पांच महीने से पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए शिक्षा विभाग और पेंशन कार्यालयों के चक्कर काट रही है। अधिकारी सॉफ्टवेयर में खराबी का बहाना बना रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही विधवा को अब बैंक से मकान कुर्क होने की धमकियां मिल रही हैं। परेशान पीड़िता ने चेतावनी दी है कि 10 दिन में प्रोविजनल पेंशन नहीं मिलती है तो वह स्कूल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेगी।