एकेडी जेम गारनेट की खदान में नियमों की अनदेखी: तय मानकों से कम हुआ काम, आईबीएम ने माना नियमों का खुला उल्लंघन

आईबीएम के अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक डीआर गुर्जर ने इस 'बी-मैनुअल' ओपनकास्ट खदान लीज का मौका निरीक्षण किया था। रिपोर्ट के अनुसार 4 दिसंबर 2019 को हुए इस निरीक्षण के दौरान खदान संचालक एकेडीजेम गार्नेट माइंस' के पार्टनर अनिल कुमार दासोत भी मौजूद थे। 4.27 हेक्टेयर में फैली इस खदान का पिछला निरीक्षण मार्च 2017 में हुआ था। निरीक्षण रिपोर्ट में अधिकारियों ने टिप्पणी की है कि माइनिंग प्लान की शर्तों की पालना नहीं की गई। पिछले मॉडिफाइड माइनिंग प्लान की अवधि साल 2016 और 2017 के दौरान खदान क्षेत्र में खनिज का पता लगाने के लिए कुल 5 एक्सप्लोरेटरी ट्रेंच (खाइयां) खोदने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। लेकिन जब अधिकारियों ने मौके पर जांच की, तो वहां केवल 2 एक्सप्लोरेटरी ट्रायल पिट्स (गड्ढे) ही खुदे हुए मिले। इन दो गड्ढों पर मात्र 15 हजार रुपए का खर्च दर्शाया गया। इसके अलावा साल 2018-19 के दौरान भी यहां कोई एक्सप्लोरेशन कार्य नहीं किया गया।