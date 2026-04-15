प्रवेशोत्सव 2026: भीलवाड़ा में नए बच्चों का चिन्हीकरण, सघन संपर्क का अंतिम चरण

शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने और हर बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ प्रदेशभर में चल रहे प्रवेशोत्सव 2026 ने शानदार सफलता हासिल की है। शिक्षा विभाग के सघन घर-घर संपर्क अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 2.20 लाख से अधिक ड्रॉप-आउट और अनामांकित बच्चों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। तीन सफल चरणों के बाद, अब इस महाभियान का अंतिम चरण बुधवार 15 अप्रेल से शुरू होने जा रहा है, ताकि शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया जा सके।