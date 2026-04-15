5 महीने से भटक रही विधवा को मिली राहत, खबर छपने के तुरंत बाद जारी हुई 25 लाख की ग्रेच्युटी और पेंशन

ऑन ड्यूटी जान गंवाने वाले शिक्षक की पेंशन के लिए पिछले 5 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही विधवा चंचल कंवर को आखिर न्याय मिल गया है। राजस्थान पत्रिका की ओर से मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद शिक्षा विभाग और पेंशन विभाग हरकत में आए और महज कुछ ही घंटों में महिला की पेंशन और ग्रेच्युटी के आदेश जारी कर दिए गए। राजस्थान पत्रिका ने मंगलवार के अंक में 'ऑन ड्यूटी' जान गंवाने वाले शिक्षक की पेंशन अटकी " शीर्षक से खबर प्रकाशित कर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया था।