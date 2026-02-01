चांदी में 9 हजार तथा सोने में 500 रुपए की गिरावट

Silver prices fell by Rs 9,000 and gold by Rs 500.
भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2450 से 2675, ग्वार 4700 से 5200, मक्का हाइब्रिड 1425 से 1675, मक्का देशी लाल 2850 से 3400, उडद 5000 से 7300, ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500, चना 4400 से 5200, सरसों 5500 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
शुक्रवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में भारी गिरावट देखने को मिली। सोने में 500 रुपए प्रति दस ग्राम की कमी आई है। चांदी में 9 हजार रुपए किलोग्राम की कमी आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 53 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 58 हजार रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,48,000, टंच -2,53,000, सोना 10 ग्राम -1,58,000 जेवराती- 1,50,000, रवा 1,58,000, कलदार- 3100 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1195 रुपए प्रति किलोग्राम।
चीनी 45, मूंग मोगर 115 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 120 से 125, मूंग दाल 95 से 100, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 75 से 80, मसूर दाल 80 से 85, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 50 से 55, चावल बासमती 90 से 100, देसी घी 550 से 570 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 170 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140, तेल सरसों 190 से 200, सौंफ 180 से 200, जीरा 280 से 300, मैथी 80 से 90, धनिया साबुत 120 से 140, राई 120 से 140, अजवाइन 200 से 250 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 80, पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 36 से 40 बेसन 85 से 90 हल्दी पिसी 240 से 260, मिर्च 260 से 280, गुड़ 55 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग