जीवदया का संकल्प: गो-पूजन कर समाज को दिया मानवता और सेवा का संदेश

संस्थान के अध्यक्ष धर्मचंद बाफना और मंत्री पीयूष खमेसरा ने बताया कि गो-सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जैन युवा सेवा संस्थान की ओर से प्रतिमाह जीवदया के विभिन्न कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ने के लिए आगे भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे।