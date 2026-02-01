मातृ-पितृ पूजन: बेटियों ने लिखी भावुक पातियां, माता-पिता से की मतदान की अपील, 79 को मिली मुफ्त साइकिलें

कार्यक्रम में एसडीएमसी में नवरतन पानगड़िया, सत्यनारायण जोशी एवं एसएमसी अध्यक्ष गोविंद व्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम शंकर जोशी ने की। अतिथियों ने बालिकाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे जीवन भर अपने माता-पिता का सम्मान करें और शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन साइकिलों का अधिकतम उपयोग करें। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता लता परिहार व अध्यापक राजेश कुमार शर्मा ने किया। इस आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय परिवार के कुलदीप सिंह, संगीता व्यास, अनिल चौधरी, उमेश मेहता, सपना बलाई, बैनाथ बेरवा, अक्षय विश्नोई, घीसीबाई और सुनीता का सहयोग रहा।