‘मातृ-पितृ पूजन दिवस’ प्रदेश के लाखों छात्र लिखेंगे अपने माता-पिता को पाती

प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में शनिवार को 'मातृ-पितृ पूजन दिवस' हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष आयोजन केवल पारंपरिक पूजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें लोकतंत्र की मजबूती का रंग भी घुलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को 'पातीमाँ और पिता के नाम' लिखने के निर्देश दिए हैं।