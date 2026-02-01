समस्या दूर करने लगाया शिविर…पर मिली सिर्फ परेशानियां

मत्सुरा ग्राम पंचायत के सण्डपुरा गांव से आए नट समाज के राजू ने भी अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाने आए थे। एक घंटे से अधिक इंतजार के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजू ने आरोप लगाया कि शिविर में अधिकांश कुर्सियां खाली थीं और जो कर्मचारी मौजूद थे, वे न तो काम कर रहे थे और न ही लोगों को स्पष्ट जवाब दे रहे थे।