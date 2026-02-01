66 कन्याओं की शादी का साक्षी बनेगा तीर्थराज मचकुंड

धौलपुर. चंबल अंचल और उसके आसपास के जिलों की अनाथ, बेहद गरीब और बेसहारा कन्याओं के हाथ पीले करने का वीणा उठाने वाले धौलपुर के मूल निवासी समाजसेवी अनिल अग्रवाल 11 मार्च 2026 को तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर 8वां सामूहिक विवाह समारोह करने जा रहे हैं। जिसमें तीन धर्मो की 66 गरीब कन्याओं का विवाह धूमधाम से किया जाएगा। जिनमें 10 मुस्लिम, 10 सिख और 46 हिंदू धर्म की कन्याएं शामिल हैं। विवाह समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुरुवार को लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड धौलपुर पर इन कन्याओं को शगुन स्वरूप शादी के लिए लहंगा, ओढऩी, चुनरी आदि वस्त्र भेंट किए गए। जिन्हें ये शादी समारोह के दौरान पहनेंगी।