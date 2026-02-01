पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर गलत टिप्पणी का आरोपित गिरफ्तार

थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने सूचना मिली कि पूर्व विधायक पर अशोभनीय टिप्पणी करने और वीडियो वायरल करने का आरोपी सरायछोला में देखा गया है। जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच आरोपी रामरतन पुत्र मलखान गुर्जर निवासी तिलोंदा थाना सरायछोला जिला मुरैना को धरदबोचा। घटना 22 जनवरी 2022 की है। पकड़े आरोपी के खिलाफ मुरैना जिले के थानों में कई संगीन मामले दर्ज है। वहीं पुलिय दो स्थाई वारंटी मुरारी पुत्र सिद्धार्थ गुर्जर निवासी रामबख्श का पुरा और राम पूजन पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी रहल और वारंटी पुद्दीन उर्फ सलाउद्दीन पुत्र चुन्ना निवासी अजीजपुरा को गिरफ्तार किया है।