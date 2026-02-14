धौलपुर : रेप के बाद नाबालिग के साथ दरिंदगी, कांच की बोतल से निजी अंग पर हमला, अब आखिरी सांस तक जेल में रहेगा ‘दरिंदा’

मामले में अनुसंधान के दौरान कमी रहने पर कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसे दूर किया गया। कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए और दस्तावेजों को साबित कराया गया। मामले में पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने दो दिन तक लंबी बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आरोपी बल्देव सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है। साथ ही 31 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को पांच लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।