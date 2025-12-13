राजस्थान में सगाई टूटने का खूनी अंजाम: पिता-पुत्री पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

इसमें बताया कि वे यहां किराए के मकान में रहते हैं। बेटी साधना की सगाई की बात सालभर पहले शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड निवासी निखिल पुत्र रमेश के साथ हुई थी। बाद में उसकी बदमाश और शराबी प्रवृत्ति की जानकारी मिली तो रिश्ता तोड़ दिया। इससे खफा होकर उसने शाम करीब साढ़े छह बजे घर आकर बेटी साधना से झगड़ा किया और रिश्ता नहीं तोड़ने के लिए दबाव बनाया।