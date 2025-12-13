13 दिसंबर 2025,

बांसवाड़ा

राजस्थान में सगाई टूटने का खूनी अंजाम: पिता-पुत्री पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

बांसवाड़ा के ठीकरिया में युवती और उसके पिता पर चाकू से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सगाई टूटने से नाराज आरोपी निखिल ने युवती साधना पर ताबड़तोड़ वार किए। बचाव में आए पिता भी घायल हुए।

बांसवाड़ा

image

Arvind Rao

Dec 13, 2025

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Banswara Crime: बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया में पिछले दिनों चाकूबाजी कर एक युवती और उसके पिता को गंभीर घायल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आठ दिसंबर को हुए घटनाक्रम में जख्मी मूल उत्तर प्रदेश हाल ठीकरिया निवासी देवनाथ शर्मा ने रिपोर्ट दी थी।

इसमें बताया कि वे यहां किराए के मकान में रहते हैं। बेटी साधना की सगाई की बात सालभर पहले शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड निवासी निखिल पुत्र रमेश के साथ हुई थी। बाद में उसकी बदमाश और शराबी प्रवृत्ति की जानकारी मिली तो रिश्ता तोड़ दिया। इससे खफा होकर उसने शाम करीब साढ़े छह बजे घर आकर बेटी साधना से झगड़ा किया और रिश्ता नहीं तोड़ने के लिए दबाव बनाया।

चाकू से किया ताबड़तोड़ वार

इनकार पर गुस्से में आकर उसने कीचन से सब्जी काटने का चाकू उठा लिया और साधना पर ताबड़तोड़ वार किए। चीख सुनकर वे बचाने को दौड़े तो निखिल ने हमला कर उन्हें भी जख्मी कर दिया। शोर-शराबा बढ़ा तो आसपास के लोक जुट गए। इस पर निखिल बाइक वहीं छोड़ पैदल ही भाग निकला। बाद में उन्हें एमजी अस्पताल ले जाया गया।

मामले पर सीआई देवीलाल के नेतृत्व में पुलिस दल ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पड़ताल कर आरोपी नितिन उर्फ निखिल पुत्र रमेश भाटिया को तलाश कर डिटेन किया। पूछताछ पर उसने वारदात कबूल की, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त की बाइक और वारदात के समय पहना टी-शर्ट बरामद किए गए हैं। कार्रवाई दल में एएसआई देवीलाल, कांस्टेबल दिलीप कुमार, पवन कुमार, भोम सिंह और परेश पाटीदार शामिल रहे।

