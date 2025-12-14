Rajasthan Government : आसान नहीं ग्रामीण शिक्षा…यह तस्वीर बयां कर रही है सच, बेटियां कैसे जाती हैं स्कूल

बांसवाड़ा के आनंदपुरी की तस्वीर। फोटो - चंकी कलाल
Rajasthan Government : बांसवाड़ा के आनंदपुरी की यह तस्वीर बागीदौरा-चोरड़ी से आनंदपुरी मार्ग पर संचालित एक रूटीन टैक्सी की है। इसके अन्दर सवारियां बैठी हैं। छत और विंड स्क्रीन के सामने बोनट पर उन बच्चियों को बैठाया गया है, जो अपने बस्ते लेकर पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहीं हैं।
आदिवासी अंचल की इन बेटियों की गोद में बस्ते हैं और सफर में जोखिम। ऐसे नजारे दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के देहाती इलाकों में रोजाना देखे जा सकते हैं, जहां सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की खासी कमी है।
आम लोग, श्रमिक, नौकरी-पेशा, विद्यार्थी, महिलाएं हर रोज जान को खतरे में डालकर सफर करते हैं। इन गाड़ियों के चालक-संचालक भी ज्यादा मुनाफे के फेर में गाड़ी ओवरलोड कर दौड़ाते हैं और पुलिस व परिवहन विभाग आंख मूंद लेता है।
इधर राजस्थान सरकार अपने 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव मना रही है। यह उत्सव 10 से 25 दिसंबर तक चलेगा। 13 दिसंबर को सरकार ने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ भी किया है।
