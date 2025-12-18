Silver Price Hike : ‘सफेद सोना’ बना महंगा सपना, चांदी की बढ़ती कीमतों से आदिवासी मायूस, अब आया ये नया बदलाव

बांसवाड़ा में चांदी के गहने पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। आदिवासी महिलाएं अपनी कमर से लेकर पैरों तक, हाथों और गले में कमरपट्टा (कंदोरा), पायजेब, हांसली और कड़े जैसे भारी-भरकम आभूषण गर्व से पहनती हैं। ये आभूषण उनकी पहचान का अभिन्न अंग हैं। लेकिन, कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने इन परिवारों को मजबूरन अपनी वर्षों पुरानी परंपरा से समझौता करने के लिए विवश कर दिया है।