Bharatpur: सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी की मौत, पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

पुलिस ने शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी। करीब दो माह पहले इसी मामले के एक अन्य आरोपी की भी जेल में ही मौत हुई थी। मृतक की पत्नी कृतिका सिंह ने बताया वह गोपालगढ़ निवासी है। मेरी बेटी के पास मेरे पति कृष्ण कुमार उर्फ बेबी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मेरे 400 शुगर बढ़ी हुई है। मैं रोजाना शुगर चेक रहा हूं मुझे आराम नहीं है। जेल के अंदर दवाएं ठीक से नहीं मिल रहीं। मुझे दो बार डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन, मुझे एडमिट नहीं करवाया गया। तबकृष्ण कुमार की बेटी ने कहा कि जेल प्रशासन को कहो कि आपको आरबीएम अस्पताल में एडमिट करें। जरूरत होगी तो जयपुर में एडमिट करवा देंगे।