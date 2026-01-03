Bharatpur: सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी की मौत, पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

सेंट्रल जेल में मौत फोटो-पत्रिका
भरतपुर: भरतपुर सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी कृष्ण कुमार उर्फ बेबी की मौत हो गई। 2023 में संजय बिहारी की हत्या के मामले में उन्हें तीन माह पहले आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मृतक की पत्नी कृतिका सिंह ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हुई।
पुलिस ने शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी। करीब दो माह पहले इसी मामले के एक अन्य आरोपी की भी जेल में ही मौत हुई थी। मृतक की पत्नी कृतिका सिंह ने बताया वह गोपालगढ़ निवासी है। मेरी बेटी के पास मेरे पति कृष्ण कुमार उर्फ बेबी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मेरे 400 शुगर बढ़ी हुई है। मैं रोजाना शुगर चेक रहा हूं मुझे आराम नहीं है। जेल के अंदर दवाएं ठीक से नहीं मिल रहीं। मुझे दो बार डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन, मुझे एडमिट नहीं करवाया गया। तबकृष्ण कुमार की बेटी ने कहा कि जेल प्रशासन को कहो कि आपको आरबीएम अस्पताल में एडमिट करें। जरूरत होगी तो जयपुर में एडमिट करवा देंगे।
कीर्ति ने बताया कि मेरे पति को अस्थमा, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी थी। उसके बाद भी जेल प्रशासन ने मेरे पति का इलाज नहीं करवाया। उनका रोजाना फोन आता था। वह कहते थे मेरी तबियत ठीक नहीं है। जेल के गार्ड का कहना है हम आपके पति को ढाई बजे अस्पताल ले आये थे। जब वह जिंदा थे। रात 3 बजे उनकी मौत हुई है। इसके बारे में जब डॉक्टर से बात की तो, उन्होंने बताया कि उन्हें मृत हालात में लाया गया है।
कीर्ति ने बताया कि मेरे पति संजय बिहारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कृष्ण कुमार उर्फ बेवी एक हिस्ट्रीशीटर था और उस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे. 28 जनवरी 2023 को उसने संजय बिहारी को गोपालगढ़ कॉलोनी स्थित अपने घर बुलाया था। किसी विवाद के बाद आरोपी ने संजय बिहारी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में न्यायालय ने कृष्ण कुमार उर्फ बेवी, नरेश गुप्ता और बिट्टू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों सेवर केंद्रीय कारागार में सजा काट रहें थे। दो माह पहले नरेश गुप्ता और अब कृष्ण कुमार उर्फ बेबी की जेल में मौत हो गई।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग