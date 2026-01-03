3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur: सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी की मौत, पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे कृष्ण कुमार उर्फ बेबी की मौत, पत्नी ने समय पर इलाज न मिलने का लगाया आरोप।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Santosh Trivedi

image

Ankit Sai

Jan 03, 2026

Death in Central Jail

सेंट्रल जेल में मौत फोटो-पत्रिका

भरतपुर: भरतपुर सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी कृष्ण कुमार उर्फ बेबी की मौत हो गई। 2023 में संजय बिहारी की हत्या के मामले में उन्हें तीन माह पहले आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मृतक की पत्नी कृतिका सिंह ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हुई।

शुगर बढ़ी होनी की दी थी सूचना

पुलिस ने शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी। करीब दो माह पहले इसी मामले के एक अन्य आरोपी की भी जेल में ही मौत हुई थी। मृतक की पत्नी कृतिका सिंह ने बताया वह गोपालगढ़ निवासी है। मेरी बेटी के पास मेरे पति कृष्ण कुमार उर्फ बेबी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मेरे 400 शुगर बढ़ी हुई है। मैं रोजाना शुगर चेक रहा हूं मुझे आराम नहीं है। जेल के अंदर दवाएं ठीक से नहीं मिल रहीं। मुझे दो बार डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन, मुझे एडमिट नहीं करवाया गया। तबकृष्ण कुमार की बेटी ने कहा कि जेल प्रशासन को कहो कि आपको आरबीएम अस्पताल में एडमिट करें। जरूरत होगी तो जयपुर में एडमिट करवा देंगे।

पत्नी, जेल में नहीं हुआ इलाज

कीर्ति ने बताया कि मेरे पति को अस्थमा, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी थी। उसके बाद भी जेल प्रशासन ने मेरे पति का इलाज नहीं करवाया। उनका रोजाना फोन आता था। वह कहते थे मेरी तबियत ठीक नहीं है। जेल के गार्ड का कहना है हम आपके पति को ढाई बजे अस्पताल ले आये थे। जब वह जिंदा थे। रात 3 बजे उनकी मौत हुई है। इसके बारे में जब डॉक्टर से बात की तो, उन्होंने बताया कि उन्हें मृत हालात में लाया गया है।

सभी झूठ बोल रहे

कीर्ति ने बताया कि मेरे पति संजय बिहारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कृष्ण कुमार उर्फ बेवी एक हिस्ट्रीशीटर था और उस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे. 28 जनवरी 2023 को उसने संजय बिहारी को गोपालगढ़ कॉलोनी स्थित अपने घर बुलाया था। किसी विवाद के बाद आरोपी ने संजय बिहारी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में न्यायालय ने कृष्ण कुमार उर्फ बेवी, नरेश गुप्ता और बिट्टू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों सेवर केंद्रीय कारागार में सजा काट रहें थे। दो माह पहले नरेश गुप्ता और अब कृष्ण कुमार उर्फ बेबी की जेल में मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Amit Shah Jaipur Visit : 10 जनवरी को जयपुर आएंगे अमित शाह, पुलिस कांस्टेबलों को देंगे नियुक्ति पत्र
जयपुर
Amit Shah Jaipur visit 10 January police constables will begin distributing appointment letters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 01:13 pm

Published on:

03 Jan 2026 12:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur: सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी की मौत, पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pariksha Pe Charcha 2026 : पीएम मोदी से मिल सकता है संवाद का​ मौका, आवेदन कीजिए, राजस्थान के सभी जिलों को निर्देश जारी

Pariksha Pe Charcha 2026 PM Modi may be an opportunity for dialogue Rajasthan all districts issued Instructions
भरतपुर

गिरिराजजी की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शष्टांग दंडवत कर पत्नी के साथ लगाई परिक्रमा

CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma in Poonchri, CM Bhajanlal Sharma in Shrinathji Temple, Shrinathji Temple, Deeg News, Bharatpur News, Rajasthan News, सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा इन पूंछरी, सीएम भजनलाल शर्मा इन श्रीनाथजी मंदिर, श्रीनाथजी मंदिर, डीग न्यूज, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
भरतपुर

Rajasthan News: सवा करोड़ की रिश्वत से बनाई अवैध सड़क, चार्जशीट में कई नाम; राजस्थान में ही रची पूरी कहानी

Aravalli
भरतपुर

Bharatpur News : ‘मैं मंत्री जवाहर का बेटा, हिम्मत कैसे हुई आने की…’, महिला ने दिया थाने में मारपीट का परिवाद

Bharatpur News Deeg I am Minister Jawahars Singh Bedham son how dare you come here Woman files complaint police station
भरतपुर

Deeg: ‘अब कौन बनेगा हमारा सहारा…?’, पति की मौत से तनाव में आई पत्नी ने 3 बेटियों के साथ खाया जहर

Mass-Suicide-Attempt
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.