Jodhpur News: जर्जर हालत में JNVU न्यू कैंपस के हॉस्टल, गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन

राजस्थान के जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस स्थित स्नातक और स्नातकोत्तर पुरुष छात्रावास पूरी तरीके से जीर्ण-शीर्ण हो रखे हैं। यहां कमरों के प्लास्टर उखड़ रहे हैं। सीलन आई हुई है। बाथरूम के अंदर सेनेटरी का सामान टूटा हुआ है।
सीवरेज का पानी भी ओवर फ्लो है। जगह-जगह बिजली के तार लटक रहे हैं। जीर्ण-शीर्ण हॉस्टल को लेकर बुधवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़क पर उतर आए। सुबह दस बजे 100 से अधिक छात्रों ने न्यू कैंपस का मुख्य गेट बंद कर दिया और प्रदर्शन करने लगे।
छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक और वार्डन भी पहुंचे, लेकिन वे माने नहीं और कुलपति और रजिस्ट्रार को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। कार्यवाहक कुलपति प्रो. अजीत कुमार कर्नाटक उदयपुर थे, इसलिए वे नहीं आ सके। रजिस्ट्रार हरितिमा हमेशा की तरह विवि से अनुपस्थित थी।
उनका कार्यभार केएन कॉलेज की निदेशक व केमेस्ट्री की प्रोफेसर डॉ. संगीता लुंकड़ के पास था। आखिर दोपहर 12 बजे प्रो. लुंकड़ ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और उनके साथ दोनों हॉस्टल की व्यवस्थाएं देखी और हॉस्टल को दुरुस्त करने के लिए पॉइंट नोट किए। कुछ दिनों में हॉस्टल का जीर्णोद्धार शुरू करने के आश्वासन के बाद छात्र माने।
न्यू कैंपस में प्रदर्शन और गेट बंद होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश करनी शुरू की, लेकिन छात्रों की मांगें जायज होने और स्वयं के विवि स्तर पर ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की वजह से पुलिसकर्मी भी चुपचाप खड़े रहे और शिक्षकों के आने का इंतजार करते रहे। एनएसयूआइ प्रदेशाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी और छात्र नेता जुंझार सिंह चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने दो घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन किया।
