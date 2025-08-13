Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur News: जर्जर हालत में JNVU न्यू कैंपस के हॉस्टल, गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन

जेएनवीयू के यूजी व पीजी के जीर्ण-शीर्ण हॉस्टल को लेकर 100 से अधिक छात्र दो घंटे तक सड़क पर किया प्रदर्शन

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 13, 2025

जेएनवीयू न्यू कैंपस के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन करते छात्र । फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस स्थित स्नातक और स्नातकोत्तर पुरुष छात्रावास पूरी तरीके से जीर्ण-शीर्ण हो रखे हैं। यहां कमरों के प्लास्टर उखड़ रहे हैं। सीलन आई हुई है। बाथरूम के अंदर सेनेटरी का सामान टूटा हुआ है।

छात्रों का प्रदर्शन

सीवरेज का पानी भी ओवर फ्लो है। जगह-जगह बिजली के तार लटक रहे हैं। जीर्ण-शीर्ण हॉस्टल को लेकर बुधवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़क पर उतर आए। सुबह दस बजे 100 से अधिक छात्रों ने न्यू कैंपस का मुख्य गेट बंद कर दिया और प्रदर्शन करने लगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में कांग्रेस के पैदल मार्च में हंगामा: बेनीवाल के धरने में घुसे कांग्रेसी, गहलोत-पायलट पर लगा साजिश का आरोप
जयपुर
hanuman beniwal

छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक और वार्डन भी पहुंचे, लेकिन वे माने नहीं और कुलपति और रजिस्ट्रार को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। कार्यवाहक कुलपति प्रो. अजीत कुमार कर्नाटक उदयपुर थे, इसलिए वे नहीं आ सके। रजिस्ट्रार हरितिमा हमेशा की तरह विवि से अनुपस्थित थी।

आश्वासन के बाद छात्र माने

उनका कार्यभार केएन कॉलेज की निदेशक व केमेस्ट्री की प्रोफेसर डॉ. संगीता लुंकड़ के पास था। आखिर दोपहर 12 बजे प्रो. लुंकड़ ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और उनके साथ दोनों हॉस्टल की व्यवस्थाएं देखी और हॉस्टल को दुरुस्त करने के लिए पॉइंट नोट किए। कुछ दिनों में हॉस्टल का जीर्णोद्धार शुरू करने के आश्वासन के बाद छात्र माने।

मौके पर पहुंची पुलिस

न्यू कैंपस में प्रदर्शन और गेट बंद होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश करनी शुरू की, लेकिन छात्रों की मांगें जायज होने और स्वयं के विवि स्तर पर ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की वजह से पुलिसकर्मी भी चुपचाप खड़े रहे और शिक्षकों के आने का इंतजार करते रहे। एनएसयूआइ प्रदेशाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी और छात्र नेता जुंझार सिंह चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने दो घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन किया।

यह वीडियो भी देखें

ये भी पढ़ें

Independence Day 2025: कल जोधपुर पहुंचेंगे CM भजनलाल, 21 घंटे बिताएंगे सूर्यनगरी में, जानिए मिनट-टू मिनट कार्यक्रम
जोधपुर
Chief Minister Bhajanlal Sharma

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

