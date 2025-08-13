Independence Day 2025: कल जोधपुर पहुंचेंगे CM भजनलाल, 21 घंटे बिताएंगे सूर्यनगरी में, जानिए मिनट-टू मिनट कार्यक्रम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) सुरेंद्र पुरोहित ने बताया कि अंतिम पूर्वाभ्यास के पश्चात संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बरकतुल्ला खां स्टेडियम में समीक्षा बैठक हुई। 14 अगस्त की शाम स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सम्राट अशोक उद्यान में भव्य एवं बहुरंगी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आयोजन की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए 13 अगस्त से 14 अगस्त शाम 5 बजे तक उद्यान में आमजन का प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगा।