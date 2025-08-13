Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Independence Day 2025: कल जोधपुर पहुंचेंगे CM भजनलाल, 21 घंटे बिताएंगे सूर्यनगरी में, जानिए मिनट-टू मिनट कार्यक्रम

Independence Day 2025: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वाधीनता दिवस समारोह के अंतिम पूर्वाभ्यास का नेतृत्व संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह ने किया।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 13, 2025

Chief Minister Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराते हुए। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार दोपहर जोधपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा रोहण करेंगे। मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे। मुख्य कार्यक्रम के एक दिन पहले मेहरानगढ़ किले में 14 अगस्त को एट होम कार्यक्रम और ड्रोन ड्रोन शो होगा। शाम को अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या सजेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 21 घंटे जोधपुर में रहेंगे।

जानिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

  • 14 अगस्त - दोपहर 3.15 बजे - जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
  • दोपहर 3.30 बजे - गांधी मैदान जाएंगे।
  • दोपहर 3.30 से 4 बजे - तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे।
  • शाम 4.05 बजे - सर्किट हाउस पहुंचेंगे।
  • शाम 6.30 से 7.45 - मेहरानगढ़ फोर्ट।
  • रात 8.15 से 9.15 - सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्राट अशोक उद्यान।
  • रात 9.30 बजे - सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम।
  • 15 अगस्त - सुबह 8.55 - शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करेंगे।
  • सुबह 9.05 - बरकतुल्ला स्टेडियम, स्वतंत्रता दिवस समारोह।
  • सुबह 11.15 - सर्किट हाउस पहुंचेंगे।
  • दोपहर 12.20 - जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

Independence Day 2025

संभागीय आयुक्त ने किया अंतिम पूर्वाभ्यास का नेतृत्व

वहीं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में स्वाधीनता दिवस समारोह के अंतिम पूर्वाभ्यास का नेतृत्व संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह ने किया। अंतिम पूर्वाभ्यास कार्यक्रम बुधवार को हुआ। इसके तहत सुबह 8:38 बजे से 8:45 बजे तक सर्किट हाउस में ध्वजारोहण एवं गार्ड ऑफ हॉनर, सुबह 8:50 बजे से 9:00 बजे तक गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम तथा सुबह 9:05 बजे से 11:05 बजे तक बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में मुख्य समारोह का अभ्यास आयोजित किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) सुरेंद्र पुरोहित ने बताया कि अंतिम पूर्वाभ्यास के पश्चात संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बरकतुल्ला खां स्टेडियम में समीक्षा बैठक हुई। 14 अगस्त की शाम स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सम्राट अशोक उद्यान में भव्य एवं बहुरंगी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आयोजन की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए 13 अगस्त से 14 अगस्त शाम 5 बजे तक उद्यान में आमजन का प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

भजन लाल शर्मा

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 05:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Independence Day 2025: कल जोधपुर पहुंचेंगे CM भजनलाल, 21 घंटे बिताएंगे सूर्यनगरी में, जानिए मिनट-टू मिनट कार्यक्रम

