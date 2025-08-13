Independence Day 2025: कल जोधपुर पहुंचेंगे CM भजनलाल, 21 घंटे बिताएंगे सूर्यनगरी में, जानिए मिनट-टू मिनट कार्यक्रम

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार दोपहर जोधपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा रोहण करेंगे। मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे। मुख्य कार्यक्रम के एक दिन पहले मेहरानगढ़ किले में 14 अगस्त को एट होम कार्यक्रम और ड्रोन ड्रोन शो होगा। शाम को अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या सजेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 21 घंटे जोधपुर में रहेंगे।
वहीं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में स्वाधीनता दिवस समारोह के अंतिम पूर्वाभ्यास का नेतृत्व संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह ने किया। अंतिम पूर्वाभ्यास कार्यक्रम बुधवार को हुआ। इसके तहत सुबह 8:38 बजे से 8:45 बजे तक सर्किट हाउस में ध्वजारोहण एवं गार्ड ऑफ हॉनर, सुबह 8:50 बजे से 9:00 बजे तक गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम तथा सुबह 9:05 बजे से 11:05 बजे तक बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में मुख्य समारोह का अभ्यास आयोजित किया गया।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) सुरेंद्र पुरोहित ने बताया कि अंतिम पूर्वाभ्यास के पश्चात संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बरकतुल्ला खां स्टेडियम में समीक्षा बैठक हुई। 14 अगस्त की शाम स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सम्राट अशोक उद्यान में भव्य एवं बहुरंगी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आयोजन की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए 13 अगस्त से 14 अगस्त शाम 5 बजे तक उद्यान में आमजन का प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगा।