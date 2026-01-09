Jodhpur: फिर आमने-सामने हुए पुलिस और अधिवक्ता, माफी मांगने पर अड़े वकील, महिला अधिकारी का इनकार

घटना के बाद दोनों पक्षों में तीखी तकरार हो गई। अधिवक्ता महिला पुलिस अधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनसे माफी की मांग पर अड़ गए, जबकि महिला पुलिस अधिकारी ने माफी मांगने से इंकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक महिला पुलिस अधिकारी वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 के न्यायालय में पहुंची थीं।