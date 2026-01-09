9 जनवरी 2026,

जोधपुर

जोधपुर में धारदार हथियार से हाथ काटकर युवक की हत्या, खून से सना मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

बिलाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के उचियाड़ा गांव में शुक्रवार शाम कमरे में खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Jan 09, 2026

फोटो पत्रिका

जोधपुर। बिलाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के उचियाड़ा गांव में शुक्रवार शाम कमरे में खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को अंदेशा है कि धारदार हथियार से हाथ काटा गया और सिर पर भारी हथियार से वारकर उसकी हत्या की गई। वारदात एक-दो दिन पहले की बताई जा रही है। हत्यारे का सुराग नहीं लग पाया है।

पुलिस के अनुसार खारिया मीठापुर के पास झाक गांव में महाराजा नगर निवासी कैलाश (24) पुत्र जीवनराम माली उचियाड़ा में आगलेचा का गौरवा के बेरे पर किराए के कमरे में रहता था। वह पिछले तीन साल से चांदी का काम कर रहा था। शाम को उसके दादा चन्द्रराम अपने पोते के कमरे गए। नीचे वाला कमरा बंद था। तब दादा ऊपर वाले कमरे में गए, लेकिन वह भी बंद था।

पोते का शव देख बिलख पड़ा दादा

खिड़की से अंदर झांककर देखने पर पोता कैलाश मृत नजर आया। शव जमीन पर था और खून से सना हुआ था। यह देख दादा रोने बिलखने लगे। आवाज सुन आस-पास के लोग वहां आए। पुलिस को सूचना दी गई। बिलाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) भोपाल सिंह लखावत व वृत्ताधिकारी (बिलाड़ा) अन्नराजसिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच की।

मकान सीज, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस

अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किसने की और कारण क्या था। फिलहाल पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया है। मकान सीज किया गया है। एफएसएल बुलाकर साक्ष्य संकलित करवाए जाएंगे। पुलिस को अंदेशा है कि एक-दो पहले हत्या की गई है।

