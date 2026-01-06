बाड़मेर में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने की आत्महत्या, मरने से पहले बनाया 44 सेकंड का वीडियो

थानाधिकारी अशोक कुमार बिश्रोई ने बताया कि डऊकियों की ढाणी (भूरटिया) निवासी कौशलाराम (23) पुत्र अणदाराम सोमवार देर रात घर से निकलकर मूढ़ों की ढाणी गांव पहुंचा। वहां एक सुनसान मकान में आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।