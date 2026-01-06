बाड़मेर में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने की आत्महत्या, मरने से पहले बनाया 44 सेकंड का वीडियो

मृतक कौशलाराम: फोटो पत्रिका नेटवर्क
बाड़मेर। नागाणा थाना क्षेत्र के मूढ़ों की ढाणी में ब्लैकमेलिंग और लगातार धमकियों से परेशान 23 वर्षीय युवक ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने 44 सेकंड का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपने ही दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
थानाधिकारी अशोक कुमार बिश्रोई ने बताया कि डऊकियों की ढाणी (भूरटिया) निवासी कौशलाराम (23) पुत्र अणदाराम सोमवार देर रात घर से निकलकर मूढ़ों की ढाणी गांव पहुंचा। वहां एक सुनसान मकान में आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।
परिजनों की रिपोर्ट पर नागड़दा निवासी भंवरलाल पुत्र मगाराम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सुसाइड से पहले बनाया गया वीडियो भी पुलिस जांच में शामिल किया गया है। मृतक अविवाहित था और एक निजी कंपनी में कार्यरत था। चार भाइयों में वह तीसरे नंबर का था।
मृतक के भाई पप्पूराम ने बताया कि कौशलाराम लंबे समय से ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान था। वीडियो में उसने आरोप लगाया है कि भंवरलाल और उसके साथी लड़कियों से दोस्ती करवाने के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और उससे 20 हजार रुपए भी वसूले गए।
मृतक द्वारा बनाए गए 44 सेकंड के वीडियो में वह अंधेरे में धीमी आवाज में अपनी पीड़ा बयां करता नजर आता है। वीडियो में वह साफ तौर पर कहता है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर वह यह कदम उठा रहा है। वीडियो के अंतिम हिस्से में युवक का चेहरा भी स्पष्ट दिखाई देता है।
