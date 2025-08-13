नेत्रदान में राजस्थान के दूसरे स्थान पर है ये जिला, शादी समारोहों में भी दूल्हा-दुल्हन भरते हैं देहदान का संकल्प पत्र

कोटा मेडिकल कॉलेज के नेफ्रॉलोजी विभागाध्यक्ष डॉ. विकास खण्डेलिया ने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट विंग बनी है। यहां 11 मई 2022 को कोटा में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। बूंदी जिले के नैनवां के गुमानसिंह को उनकी मां ने किडनी दान की थी। तब से लेकर अब तक कोटा के अस्पतालों में कुल 20 सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इस सफलता के पीछे महिलाओं की भूमिका भी सराहनीय रही है, जो किडनी दान में सबसे आगे हैं।