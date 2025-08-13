Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

नेत्रदान में राजस्थान के दूसरे स्थान पर है ये जिला, शादी समारोहों में भी दूल्हा-दुल्हन भरते हैं देहदान का संकल्प पत्र

World Organ Donation Day: यहां तक कि अब शादी समारोहों में भी दूल्हा-दुल्हन से नेत्रदान और देहदान के संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं, जो इस सामाजिक अभियान की सफलता का परिचायक है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 13, 2025

AI जनरेटेड तस्वीर

Kota News: अंगदान को लेकर कोटा में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। यहां अब तक 15 लोगों ने किडनी दान कर मिसाल कायम की है, जबकि नेत्रदान के क्षेत्र में कोटा प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। शहर में अब तक 1400 जोड़ी नेत्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 70% का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण हो चुका है।

कोटा मेडिकल कॉलेज समेत कई सामाजिक संस्थाएं स्कूल और कॉलेजों में जनजागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं, जिससे युवाओं में अंगदान के प्रति रुचि बढ़ रही है। यहां तक कि अब शादी समारोहों में भी दूल्हा-दुल्हन से नेत्रदान और देहदान के संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं, जो इस सामाजिक अभियान की सफलता का परिचायक है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: शादीशुदा बहन ने दिया इकलौते भाई को जिंदगीभर का खास तोहफा, जिसने भी देखा कर रहा वाह-वाही
सीकर
image

कोटा मेडिकल कॉलेज के नेफ्रॉलोजी विभागाध्यक्ष डॉ. विकास खण्डेलिया ने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट विंग बनी है। यहां 11 मई 2022 को कोटा में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। बूंदी जिले के नैनवां के गुमानसिंह को उनकी मां ने किडनी दान की थी। तब से लेकर अब तक कोटा के अस्पतालों में कुल 20 सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इस सफलता के पीछे महिलाओं की भूमिका भी सराहनीय रही है, जो किडनी दान में सबसे आगे हैं।

सबसे खास बात यह है कि अपनों व पराए को बचाने के लिए अंगदान कर मिसाल की पेश की है। किसी ने मां को तो किसी ने बेटे, पिता व अन्य परिजनों को किडनी दान कर उनका जीवन बचाया। अस्पताल में मरीजों को दवाइयां और जांच मुत उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही आईसीयू में संक्रमण मुक्त वातावरण बनाया गया है, जिससे मरीजों की रिकवरी बेहतर होती है।

अंगदान के इस नेक कार्य के लिए कोटा की सामाजिक और चिकित्सा संस्थाएं लगातार प्रयासरत हैं, ताकि और अधिक जीवन बचाए जा सकें और समाज में जागरूकता फैल सके। यह प्रगति कोटा को प्रदेश में अंगदान के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है और आने वाले समय में इस संया में और बढ़ोतरी की उमीद जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

किसानों पर भारी बीमा कंपनियों की मनमानी, फसल खराबे का 1123.76 करोड़ का क्लेम अधरझूल में, जानें सच्चाई
चित्तौड़गढ़
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 12:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / नेत्रदान में राजस्थान के दूसरे स्थान पर है ये जिला, शादी समारोहों में भी दूल्हा-दुल्हन भरते हैं देहदान का संकल्प पत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.