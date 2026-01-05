Cold Day : प्रदेश में सबसे सर्द दिन कोटा में, धूजते रहे लोग

मौसम विभाग के अनुसार, कोटा का अधिकतम तापमान 13.3 व न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान कोटा में 13.3 डिग्री (सामान्य से 8.8 डिग्री नीचे) दर्ज हुआ है। जबकि न्यूनतम तापमान में भी एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटे की रही। स्टेशन क्षेत्र का अधिकतम तापमान 13.0 व न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 7.0 डिग्री सेल्सियस रहा।