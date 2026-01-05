Kota Crime: चोर को लगा जोर का झटका, घर में घुसते समय रोशनदान में फंसा, तभी पहुंच गया मकान मालिक, जानें फिर क्या हुआ

मकान मालिक ने बताया कि आरोपी के साथ उसका एक अन्य साथी भी था, जो उनके पहुंचते ही छत की ओर भाग गया। उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। इसी बीच उनकी पत्नी ने पड़ोसियों को आवाज दी, जिसके बाद आसपास के कई लोग मौके पर एकत्र हो गए। पड़ोसियों ने भी 100 नंबर और पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल किए। करीब रात 1.15 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया।