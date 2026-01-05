5 जनवरी 2026,

कोटा

Kota Crime: चोर को लगा जोर का झटका, घर में घुसते समय रोशनदान में फंसा, तभी पहुंच गया मकान मालिक, जानें फिर क्या हुआ

प्रताप नगर इलाके में चोरी की कोशिश से हड़कंप मच गया। सूने मकान में एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान से घुस रहा चोर मकान मालिक के लौटने पर रंगे हाथों पकड़ा गया।

2 min read
कोटा

image

Rakesh Mishra

Jan 05, 2026

फंसे चोर को निकलती पुलिस। फोटो- पत्रिका

कोटा। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक आरोपी सूने मकान में चोरी के लिए रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान से घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। आरोपी जाली तोड़कर आधा अंदर घुस चुका था, तभी मकान मालिक घर लौट आए और पूरी वारदात सामने आ गई। इससे बड़ी चोरी टल गई, हालांकि इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

प्रताप नगर निवासी मकान मालिक सुभाष रावत ने बताया कि वे 3 जनवरी को पत्नी के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए गए थे। अगले दिन रात करीब 12.50 बजे जब वे घर लौटे और स्कूटी अंदर ले जाते समय उसकी रोशनी मुख्य गेट के सामने दीवार पर पड़ी, तो रसोई के एग्जॉस्ट फैन का रोशनदान खुला दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर एक व्यक्ति उसमें आधा घुसा हुआ नजर आया। यह देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

एक अन्य आरोपी भी था साथ

मकान मालिक ने बताया कि आरोपी के साथ उसका एक अन्य साथी भी था, जो उनके पहुंचते ही छत की ओर भाग गया। उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। इसी बीच उनकी पत्नी ने पड़ोसियों को आवाज दी, जिसके बाद आसपास के कई लोग मौके पर एकत्र हो गए। पड़ोसियों ने भी 100 नंबर और पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल किए। करीब रात 1.15 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया।

जेब से कार की चाबी बरामद

पुलिस द्वारा की गई तलाशी में आरोपी की जेब से एक कार की चाबी बरामद हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वारदात से पहले एक कार गली में संदिग्ध रूप से घूमती दिखाई दी थी। कार पर पुलिस का लोगो लगा था और शीशों पर सफेद पर्दे लगे थे, जिससे लोगों को किसी गिरोह द्वारा रैकी किए जाने की आशंका है।

यह वीडियो भी देखें

सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी

बोरखेड़ा थाना की एसआई ज्योति मौर्य ने बताया कि आरोपी रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान के रास्ते चोरी के इरादे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं फंस गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बाहर निकालकर हिरासत में लिया। मकान मालिक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

Success Story: पहले इकलौते भाई, फिर पति को खोया, फिर भी 2 मासूमों की मां ने नहीं मानी हार, हासिल किया ऐसा मुकाम
जोधपुर
Success Story, Manju Meghwal, Today Success Story, Patwari News, Patwari Success Story, Jodhpur News, Rajasthan News, सक्सेज स्टोरी, मंजू मेघवाल, टुडे सक्सेज स्टोरी, पटवारी न्यूज, पटवारी सक्सेज स्टोरी, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

05 Jan 2026 07:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Crime: चोर को लगा जोर का झटका, घर में घुसते समय रोशनदान में फंसा, तभी पहुंच गया मकान मालिक, जानें फिर क्या हुआ

Published on: 05 Jan 2026 07:49 pm

कोटा

राजस्थान न्यूज़

