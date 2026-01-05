Weather Forecast: राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, इन जिलों में शीतलहर-शीतदिन और घने कोहरे का आया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों के लिए ट्रिपल अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 6 से 8 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान शीतलहर और शीतदिन की स्थिति और बिगड़ेगी खासकर सुबह के समय घना कोहरा और शीतलहर की संभावना ज्यादा है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है।