कोटा

Weather Forecast: राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, इन जिलों में शीतलहर-शीतदिन और घने कोहरे का आया येलो अलर्ट

IMD Alert: मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों के लिए ट्रिपल अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 6 से 8 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी।

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 05, 2026

फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस हफ्ते मौसम ने एक बार फिर ठंड का प्रभाव बढ़ा दिया है। राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट आई है।

जयपुर, अलवर, सीकर, चूरू और अन्य क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 से 8 डिग्री कम दर्ज किया गया है। कोटा में अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री तक गिर गया जो सामान्य से 8.8 डिग्री नीचे था। ठंड के कारण दिनभर के तापमान में भी भारी गिरावट आई है।

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों के लिए ट्रिपल अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 6 से 8 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान शीतलहर और शीतदिन की स्थिति और बिगड़ेगी खासकर सुबह के समय घना कोहरा और शीतलहर की संभावना ज्यादा है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है।

बारां जिले में स्कूलों में छुट्टी घोषित

बारां जिले में शीतलहर की गंभीर स्थिति को देखते हुए आज (5 जनवरी) जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गोयल ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

3 दिन ट्रिपल अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले 3 दिन शीतलहर, शीतदिन और घने कोहरे का ट्रिपल अलर्ट जारी किया है। जिसमें 6 दिसंबर को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया है।

7 दिसंबर को भी ट्रिपल अलर्ट जारी करते हुए अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं 8 दिसंबर को भी अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट है।

Updated on:

05 Jan 2026 03:10 pm

Published on:

05 Jan 2026 03:09 pm

