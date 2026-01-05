एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान में फंसा ‘चोर’, पुलिस ने बाहर निकाला

मकान मालिक सुभाष रावत ने बताया कि आरोपी के साथ एक अन्य साथी भी था, जो हमारे आते ही छत की तरफ भाग गया। जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो वह ऊपर से कुंदी लगाकर फरार हो गया। इसके बाद इसकी सूचना देने के लिए 100 नंबर पर कॉल किया। इसी बीच उनकी पत्नी ने पड़ोसियों को आवाज दी। कुछ ही देर में आसपास के कई लोग जमा हो गए। पड़ोसियों ने भी 100 और पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल किए। करीब 1.15 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को बाहर निकाल कर हिरासत में लिया।