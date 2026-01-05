एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान में फंसा ‘चोर’, पुलिस ने बाहर निकाला

Kota Crime News
बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित प्रताप नगर में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक सूने मकान में चोरी करने के लिए रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान से घुसने की कोशिश करते पकड़ा गया। चोर जाली तोड़कर आधा अंदर घुस चुका था, तभी मकान मालिक घर लौट आए और पूरी वारदात सामने आ गई। इससे बड़ी चोरी टल गई, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल हो गया।
प्रताप नगर निवासी मकान मालिक सुभाष रावत ने बताया कि वह 3 जनवरी को पत्नी के साथ खाटूश्यामजी दर्शन के लिए गए थे। अगले दिन रात करीब 12.50 बजे वे जब घर लौटे और स्कूटी को अंदर ले जाते समय उसकी रोशनी मुख्य गेट के सामने दीवार पर पड़ी, तो रसोई के एग्जॉस्ट फैन का रोशनदान खुला दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर एक व्यक्ति उसमें आधा घुसा हुआ नजर आया। उसे देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
एक अन्य आरोपी भी था साथ
मकान मालिक सुभाष रावत ने बताया कि आरोपी के साथ एक अन्य साथी भी था, जो हमारे आते ही छत की तरफ भाग गया। जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो वह ऊपर से कुंदी लगाकर फरार हो गया। इसके बाद इसकी सूचना देने के लिए 100 नंबर पर कॉल किया। इसी बीच उनकी पत्नी ने पड़ोसियों को आवाज दी। कुछ ही देर में आसपास के कई लोग जमा हो गए। पड़ोसियों ने भी 100 और पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल किए। करीब 1.15 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को बाहर निकाल कर हिरासत में लिया।
जेब से कार की चाबी बरामद
पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, जिसमें उसकी जेब से एक कार की चाबी बरामद हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक कार वारदात से पहले गली में संदिग्ध रूप से घूमती देखी गई थी। कार पर पुलिस का चिह्न लगा था और शीशों पर सफेद पर्दे लगे थे, जिससे लोगों को गिरोह द्वारा रैकी किए जाने की आशंका है।
सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी
इधर, बोरखेड़ा थाने की एसआइ ज्योति मौर्य ने बताया कि आरोपी रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान के रास्ते चोरी के इरादे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसी में फंस गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बाहर निकालकर हिरासत में लिया। मकान मालिक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
