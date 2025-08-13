किसानों पर भारी बीमा कंपनियों की मनमानी, फसल खराबे का 1123.76 करोड़ का क्लेम अधरझूल में, जानें सच्चाई

राजस्थान में बीमा कंपनियों की मनमानी और सरकारी प्रक्रिया की लेटलतीफी के कारण जयपुर समेत 29 जिलों के सैकड़ों किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम का भुगतान मिलने का इंतजार है। पिछले साल खरीफ सीजन में खराब हुई फसलों का अब तक क्लेम नहीं मिलने से किसान बीमा कपनियों और कृषि विभाग के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन एक साल में भी किसानों को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। खरीफ 2024 फसल में हुए खराबे का प्रदेश के किसानों का 1123.76 करोड़ रुपए अटका हुआ है। जयपुर जिले में ही यह राशि 121.84 करोड़ रुपए है।