राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की फिर बढ़ी टेंशन, 31 जनवरी तक कोर्स पूरा करने का दबाव, बीच में 13 उत्सव

एक ओर विभाग इसे सांस्कृतिक विकास बता रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं। जनवरी का समय कोर्स रिविजन और प्रैक्टिकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ जर्जर भवनों से शिफ्टिंग की मारामारी है, दूसरी तरफ उत्सवों की तैयारी। ऐसे में शिक्षक पढ़ाएंगे कब। शिक्षक नेताओं का कहना है कि इतने अधिक आयोजनों से शैक्षणिक कैलेंडर पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा और इसका सीधा असर परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा।