किसानों को मिली बड़ी राहत: पहली बार तीन माह में ही मिला रबी सीजन का क्लेम, पौने नौ करोड़ रुपए जारी

अच्छी बात है कि फसल बीमा योजना शुरू होने के बाद से पहली बार जिले में रबी सीजन का क्लेम महज तीन माह में किसानों के खातों में पहुंचा है। खरीफ 2024 में खराबा से प्रभावित जिले में किसानों को आठ करोड़ 92 लाख आठ हजार 874 रुपए व रबी 2024 में प्रभावित किसानों को नौ करोड़ 17 लाख 36 हजार 38 रुपए बतौर क्लेम का भुगतान किया गया। इस राशि के ट्रांसफर होने के साथ उन किसानों को राहत मिली है। जिन किसानों की फसल प्राकृतिक मार से तबाह हो चुकी थी।