कोटा के किसानों के खाते में पहुंचे 10.90 करोड़ रुपए, SMS देखते ही खिल उठे चेहरे, बजाने लगे तालियां

झुंझुनूं में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अन्य अतिथियों ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। जिला कलक्ट्रेट स्थित वीसी रूम में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार अशोक शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा सहित कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी एवं जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसान उपस्थित रहे।