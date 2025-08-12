कोटा के किसानों के खाते में पहुंचे 10.90 करोड़ रुपए, SMS देखते ही खिल उठे चेहरे, बजाने लगे तालियां

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सोमवार को झुंझुनूं में आयोजित क्लेम भुगतान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक क्लिक में फसल बीमा क्लेम राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।
राशि खाते में जमा होने का एसएमएस आते ही कोटा कलक्ट्रेट स्थित वीसी रूम से कार्यक्रम से लाइव जुड़े जिले के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसानों ने मोबाइल फोन पर आया मैसेज दिखाते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।
पीपल्दा तहसील के अयानी गांव निवासी किसान लटूर लाल गुर्जर के खाते में खरीफ 2024 फसल बीमा क्लेम की 78 हजार 883 रुपए की राशि जमा होने का मैसेज आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
इसी प्रकार अयानी गांव के ही चन्द्रप्रकाश मीणा के खाते में 78 हजार 22 रुपए, सुरेन्द्र सुमन के खाते में 67 हजार 509 रुपए, मुरारीलाल मीणा के खाते में 54 हजार रुपए एवं सत्यनारायण मीणा के खाते में 52 हजार 630 रुपए जमा होने का मैसेज आ गया। सभी किसानों ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसान हित में उठाए जा रहे कदमों की खुलकर प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-फसल क्लेम भुगतान कार्यक्रम के तहत सोमवार को कोटा जिले के 26 हजार 700 किसानों के खाते में खरीफ-2024 के फसल बीमा क्लेम की कुल 10 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा हुई।
झुंझुनूं में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अन्य अतिथियों ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। जिला कलक्ट्रेट स्थित वीसी रूम में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार अशोक शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा सहित कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी एवं जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसान उपस्थित रहे।