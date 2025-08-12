12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

कोटा के किसानों के खाते में पहुंचे 10.90 करोड़ रुपए, SMS देखते ही खिल उठे चेहरे, बजाने लगे तालियां

Good News For kota Farmers: राशि खाते में जमा होने का एसएमएस आते ही किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसानों ने मोबाइल फोन पर आया मैसेज दिखाते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कोटा

Akshita Deora

Aug 12, 2025

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतिश कुमार शर्मा एक किसान को बीमा क्लेम का मोबाइल पर मैसेज दिखाते हुए (फोटो: पत्रिका)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सोमवार को झुंझुनूं में आयोजित क्लेम भुगतान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक क्लिक में फसल बीमा क्लेम राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।

राशि खाते में जमा होने का एसएमएस आते ही कोटा कलक्ट्रेट स्थित वीसी रूम से कार्यक्रम से लाइव जुड़े जिले के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसानों ने मोबाइल फोन पर आया मैसेज दिखाते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।

ये भी पढ़ें

किसानों के खाते में ₹3200 करोड़ ट्रांसफर, झुंझुनूं में बोले शिवराज सिंह- ‘किसान भाइयों… शिकायत हो तो मामा के घर आ जाना’
झुंझुनू
jhunjhunu news

पीपल्दा तहसील के अयानी गांव निवासी किसान लटूर लाल गुर्जर के खाते में खरीफ 2024 फसल बीमा क्लेम की 78 हजार 883 रुपए की राशि जमा होने का मैसेज आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

इसी प्रकार अयानी गांव के ही चन्द्रप्रकाश मीणा के खाते में 78 हजार 22 रुपए, सुरेन्द्र सुमन के खाते में 67 हजार 509 रुपए, मुरारीलाल मीणा के खाते में 54 हजार रुपए एवं सत्यनारायण मीणा के खाते में 52 हजार 630 रुपए जमा होने का मैसेज आ गया। सभी किसानों ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसान हित में उठाए जा रहे कदमों की खुलकर प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-फसल क्लेम भुगतान कार्यक्रम के तहत सोमवार को कोटा जिले के 26 हजार 700 किसानों के खाते में खरीफ-2024 के फसल बीमा क्लेम की कुल 10 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा हुई।

किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी

झुंझुनूं में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अन्य अतिथियों ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। जिला कलक्ट्रेट स्थित वीसी रूम में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार अशोक शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा सहित कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी एवं जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसान उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Farmer Welfare: खुशखबरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आज किसानों को मिलेगी 1200 करोड़ की राहत राशि
जयपुर
PM Kisan Fasal Bima Yojana

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा के किसानों के खाते में पहुंचे 10.90 करोड़ रुपए, SMS देखते ही खिल उठे चेहरे, बजाने लगे तालियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.