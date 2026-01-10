सोमनाथ में स्वाभिमान का शंखनाद, हर तरफ ओमकार की गूंज, देखें तस्वीरें



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार शाम यहां पहुंचेंगे। इस दिन मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और ओंकार मंत्र के जाप में भाग लेंगे। सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। इस शो में सोमनाथ के पूरे इतिहास को आकाश में उकेरा जाएगा। वहीं रविवार को स्वाभिमान महापर्व पर विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार इस अवसर को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत स्मृति के उत्सव के रूप में पेश कर रही हैं।