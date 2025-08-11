Farmer Welfare: खुशखबरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आज किसानों को मिलेगी 1200 करोड़ की राहत राशि

PM Fasal Bima Yojana: राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। झुंझुनूं में 11 अगस्त को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक राष्ट्र स्तरीय डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के लगभग 27 लाख फसल बीमा धारक किसानों को करीब 1200 करोड़ रुपए की राहत राशि डीबीटी के जरिए प्रदान की जाएगी। साथ ही, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतिकात्मक चेक भी वितरित किए जाएंगे। यह पहल देशभर के लाखों किसानों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि उनकी मेहनत का उचित मुआवजा सीधे उनके खातों में पहुंचेगा।
गौरतलब है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में (जुलाई 2025 तक) कुल 148 लाख पात्र किसानों को 3,912.53 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम वितरित किया जा चुका है। यह आयोजन न केवल किसानों के लिए आर्थिक सहायता का प्रतीक है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का भी एक शानदार उदाहरण है।