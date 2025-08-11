Farmer Welfare: खुशखबरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आज किसानों को मिलेगी 1200 करोड़ की राहत राशि

PM Fasal Bima Yojana: राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। झुंझुनूं में 11 अगस्त को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक राष्ट्र स्तरीय डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।