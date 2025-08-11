Weather Update: 15 अगस्त से बदलेगा राजस्थान का मौसम, कई हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना

Monsoon Forecast: जयपुर। राजस्थान में एक सप्ताह में बारिश से राहत मिली हुई है। लेकिन अब 15 अगस्त से मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग के अनुसार 15-21 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है।
पश्चिम राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 11 अगस्त से कहीं-कहीं हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसी तरह पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों मेें आगामी एक सप्ताह बारिश की संभावना कम ही है। हालांकि भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।