Monsoon Update 7 August: मानसून की वापसी, 15 अगस्त से राजस्थान में होगी अच्छी बारिश,अलर्ट जारी

Rajasthan Monsoon 2025: जयपुर। राजस्थान मानसून विभाग ने 7 अगस्त को आगामी दो सप्ताह का मौसम अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार आगामी दिनों में राज्य के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 15 अगस्त से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिससे राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह राज्य के कई हिस्सों, खासकर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहीं। हालांकि, 9 से 12 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।