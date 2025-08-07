7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Monsoon Update 7 August: मानसून की वापसी, 15 अगस्त से राजस्थान में होगी अच्छी बारिश,अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: 15-21 अगस्त के दौरान राज्यों के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्यों के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 07, 2025

imd alert
फोटो- पत्रिका

Rajasthan Monsoon 2025: जयपुर। राजस्थान मानसून विभाग ने 7 अगस्त को आगामी दो सप्ताह का मौसम अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार आगामी दिनों में राज्य के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 15 अगस्त से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिससे राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह राज्य के कई हिस्सों, खासकर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहीं। हालांकि, 9 से 12 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, 15-21 अगस्त के दौरान पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Update: राजस्थान में 8 से 12 अगस्त तक का जानिए मौसम का हाल, कब और कहां आएगी बारिश
जयपुर
Rajasthan Weather

आगामी दो सप्ताह राजस्थान मानसून अपडेट, अपडेट: 7 अगस्त

  • पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालाँकि, उत्तर-पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मध्यमजन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
  • पश्चिम राज के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालाँकि, 9 अगस्त से उत्तर-पश्चिम भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
  • आगामी एक सप्ताह राज्या में सामान्य से कम (DEFICIENT) बारिश होने की संभावना है।
  • दूसरी सप्ताह (15-21 अगस्त) के दौरान राज्यों के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्यों के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan Gift: बल्ले-बल्ले, रक्षाबंधन का तोहफा, दो दिन रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा, आदेश जारी
जयपुर
International Women Day Rajasthan Government Women Big Gift Free Travel in Roadways Buses but if miss it You pay Fare

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 05:28 pm

Published on:

07 Aug 2025 05:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon Update 7 August: मानसून की वापसी, 15 अगस्त से राजस्थान में होगी अच्छी बारिश,अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.