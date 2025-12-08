आपकी बात: विमानन कंपनियों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए?

भारतीय विमानन कंपनियों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कई आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले, परिचालन कुशलता में वृद्धि कर, उड़ानों में होने वाली देरी और रद्द करने की समस्याओं को कम किया जाना चाहिए। दूसरे, यात्रियों को बेहतर सेवा और सुविधाएं प्रदान कर, उनके सफर को आरामदायक बनाया जा सकता है। इसके अलावा, नई तकनीकों का उपयोग कर, बुकिंग से लेकर लैंडिंग तक की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। अंततः, कंपनियों को वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लागत नियंत्रण और राजस्व वृद्धि के उपाय करने होंगे। इन व्यवस्थाओं में सुधार से न केवल विमानन कंपनियों को लाभ होगा, बल्कि यात्रियों को भी बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। - डॉ. अजिता शर्मा, उदयपुर