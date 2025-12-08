रच दिया इतिहास: BWF सुपर 100 चैंपियंस में नाम दर्ज करवाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने संस्कार

जीतते ही संस्कार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा 'ये मेरे करियर की सबसे बड़ी कामयाबी है। कभी सोचा नहीं था कि पहला इंटरनेशनल खिताब सुपर 100 स्तर पर आएगा। इतने बड़े खिलाड़ियों के बीच यह जीत मेरे लिए बेहद खास है।' संस्कार की इस ऐतिहासिक जीत से राजस्थान के बैडमिंटन फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है।