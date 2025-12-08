रच दिया इतिहास: BWF सुपर 100 चैंपियंस में नाम दर्ज करवाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने संस्कार

फोटो: सोशल मीडिया
Badminton Player Sanskar Sarswat: राजस्थान के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी संस्कार सारस्वत ने कमाल कर दिया। उन्होंने BWF सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया। इसके साथ ही संस्कार BWF सुपर 100 स्तर पर चैंपियन बनने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए।
फाइनल मुकाबले में संस्कार का सामना कर्नाटक के मिथुन मंजूनाथ से हुआ। लगभग 50 मिनट चले इस रोमांचक मैच में उन्होंने 21-11, 17-21 और 21-13 से जीत हासिल की। मैच की शुरुआत से ही संस्कार एग्रेसिव नजर आए और अंत तक बरकरार रखते हुए जीत गए।
जीतते ही संस्कार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा 'ये मेरे करियर की सबसे बड़ी कामयाबी है। कभी सोचा नहीं था कि पहला इंटरनेशनल खिताब सुपर 100 स्तर पर आएगा। इतने बड़े खिलाड़ियों के बीच यह जीत मेरे लिए बेहद खास है।' संस्कार की इस ऐतिहासिक जीत से राजस्थान के बैडमिंटन फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है।
