Rajasthan : भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, शोक की लहर फैली, वसुंधरा राजे के थे बेहद करीब और विश्वसनीय नेता

शिवराम कुशवाहा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भिलगमा में ही किया जाएगा। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती राजनीति धौलपुर की पंचायत समिति की बसई सामंता ग्राम पंचायत से शुरू हुई थी, जहां वह पहली बार 1977 में सरपंच बने और दो बार यह पद संभाला था। परिवार में उनकी पत्नी रामवती देवी, दो बेटे मनोज कुशवाहा और शिवाकांत कुशवाहा और तीन बेटियां हैं।