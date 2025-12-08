Rajasthan : भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, शोक की लहर फैली, वसुंधरा राजे के थे बेहद करीब और विश्वसनीय नेता

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : भाजपा के दिग्गज नेता शिवराम कुशवाहा (75 वर्ष) का आज सोमवार को जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। शिवराम कुशवाहा के निधन की सूचना के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई है। शिवराम कुशवाहा, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद करीबी और विश्वसनीय नेता थे।
शिवराम कुशवाहा लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका उपचार जयपुर के एक अस्पताल में चल रहा था। आज सोमवार को जयपुर के अस्पताल में शिवराम कुशवाहा ने अंतिम सांस ली। इस सूचना के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई है। शिवराम कुशवाहा धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक थे।
शिवराम कुशवाहा को वसुंधरा राजे सिंधिया ने 1998 के चुनाव में टिकट दिया था। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से शिवराम कुशवाहा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री बनवारी लाल शर्मा को भारी मतों से हराया था। कुशवाहा ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार और बाड़ी से एक बार चुनाव लड़ा था।
राजस्थान की राजनीति में उनकी छवि हमेशा बेदाग, स्वच्छ और ईमानदार नेता के रूप में थी। उनकी सादगी व ईमानदारी की वजह से उनके विरोधी भी सम्मान करते थे। वह कुशवाहा समाज के एक बड़े चेहरे थे। उनके जाने से धौलपुर जिले की राजनीति में एक बड़ा शून्य आ गया है।
शिवराम कुशवाहा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भिलगमा में ही किया जाएगा। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती राजनीति धौलपुर की पंचायत समिति की बसई सामंता ग्राम पंचायत से शुरू हुई थी, जहां वह पहली बार 1977 में सरपंच बने और दो बार यह पद संभाला था। परिवार में उनकी पत्नी रामवती देवी, दो बेटे मनोज कुशवाहा और शिवाकांत कुशवाहा और तीन बेटियां हैं।
