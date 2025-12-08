गोवा के नाइट क्लब में लापरवाही की आग

साफ है कि अधिकारी इस घटना के दोषी हैं, लेकिन सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि गोवा में कुछ गलत हो रहा है और उसे इसका पता ही न हो। गोवा देश का प्रमुख पर्यटन राज्य है। देश-विदेश से सबसे ज्यादा पर्यटक गोवा में ही आते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी खुद-ब-खुद बढ़ जाती है। अभी तो एक नाइट क्लब में अव्यवस्था और अनदेखी सामने आई है। वहां तो ऐसे हजारों क्लब हैं। उनका क्या? केवल मजिस्ट्रियल जांच बिठाने और कुछ अधिकारियों पर गाज गिराने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। सरकार को इसके लिए पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ आगे आना होगा। राज्य में सभी क्लबों और होटलों का सुरक्षा और सुविधाओं के सभी पैमानों पर ऑडिट करते हुए स्थायी तौर पर पुख्ता व्यवस्था करनी होगी, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। भविष्य के लिए भी व्यवस्था करनी होगी कि मापदंडों को अच्छी तरह देखने-परखने के बाद ही अनुमति जारी हो। ऐसा सबक देश के अन्य राज्यों की सरकारों और जिलों के प्रशासन को भी लेना होगा। इसकी जरूरत इसलिए है कि आए दिन सामने आने वाले भीषण अग्निकांड और उनसे होने वाली जन-धन की हानि साफ बताती है कि न तो आग से बचाव उपायों की तरफ गंभीरता बरती जा रही है और न ही अग्निकांड के बाद राहत कार्यों में तत्परता की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा।