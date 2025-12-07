भारत की विकास की गति बाहरी रेटिंग से अधिक टिकाऊ

8.2 प्रतिशत बनाम 6.6 प्रतिशत का अंतर स्वाभाविक है। चिंता का विषय आंकड़ों का यह अंतर नहीं, बल्कि आइएमएफ द्वारा भारत के डाटा फ्रेमवर्क को 'सी' ग्रेड देना है, जिसे कई लोग सांख्यिकीय विश्वसनीयता पर टिप्पणी के रूप में देख रहे हैं। यह सही है कि भारत के सांख्यिकीय ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत की विशिष्ट आर्थिक संरचना और सांख्यिकीय तंत्र की जटिलताओं को बिना समझे इस रेटिंग का अतिश्योक्तिपूर्ण अर्थ निकालना उचित नहीं है। आइएमएफ की आलोचनाएं मुख्यत: चार बिंदुओं पर आधारित हैं। पहला- पुराना आधार वर्ष (वर्ष 2011-12), दूसरी- जीडीपी की दो पद्धतियों में अंतर, तीसरा- अनौपचारिक क्षेत्र की सीमित कवरेज और चौथा- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) आधारित मूल्य अपस्फीति है। इनमें से कई बिंदु तकनीकी प्रकृति के हैं, न कि विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार। आधार वर्ष बदलना भारत में एक प्रक्रिया है, जिसे वर्ष 2022-23 को आधार बनाकर अद्यतन (अपडेट) किया जाना है। इसमें देरी अवश्य है, लेकिन यह केवल भारत में नहीं, अमरीका, यूरोप, जापान जैसे कई देशों में भी सांख्यिकीय अद्यतन का स्वभाविक समय लगता है। जीडीपी में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और व्यय-आधारित अनुमान का अलग-अलग होना भी दुनिया की हर बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था में एक सामान्य चुनौती है। विशेषकर तब जब अर्थव्यवस्था तेजी से संरचनात्मक बदलावों से गुजर रही हो।

अनौपचारिक क्षेत्र की कवरेज सीमित होने का तर्क भी भारत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर संकेत करता है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी विशाल और विविध है कि आइएमएफ के मानकीकृत मॉडल उसे पूर्ण रूप से कैप्चर ही नहीं कर पाते। आइएमएफ के मॉडल विकसित देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जहां अनौपचारिक क्षेत्र आकार में बेहद छोटा होता है।